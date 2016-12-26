在永興島設航線 越南抗議中國侵犯主權

越南外交部發言人黎海平表示要求中國別侵犯越南主權。（圖擷自河內時報）

2016-12-26 16:35

〔編譯周柏憲／綜合報導〕越南外交部發言人表示，中國到富林島（中國稱永興島）的航線嚴重違反越南在黃沙群島（中國稱西沙群島）的主權。

根據河內時報，針對中國開啟飛往黃沙群島富林島的定期民航線，越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）強調，此舉嚴重侵犯越南在黃沙群島（Hoang Sa）的主權。

黎海平強調，越南有充分的法律依據以及歷史證據，對黃沙群島和東沙群島有主權聲索。

黎海平說，「越南堅決抗議中國上述行為，並且要求中國在黃沙和東沙群島上停止一切侵犯東南亞國家主權的行動。」