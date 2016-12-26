赴心儀男家中喝酒...中國女遭4狼輪流性侵
2016-12-26 17:23
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市斗門鎮去年5月26日，發生李姓女子遭心儀的何姓男子夥同3名友人集體性侵案，全案近日二審宣判，4名犯嫌被判3年6月至10年3月不等之有期徒刑。
根據《南方都市網》報導，何姓男子甲、盤姓男子、石姓男子、何姓男子乙在斗門一同租屋，彼此與盤男的前女友李女熟識，2015年5月26日，何男甲透過通訊軟體邀約李女到他們租屋處喝酒，李女於是帶了另一名友人前來赴約，李女原本已經與友人離開，但何男甲又把她單獨約回來聊天，並串通其他3名男子一起性侵李女。
李女再度來到租屋處後，何男甲先是與她合意發生了性關係，接著盤男與何男乙也強行與她發生了性關係，石男則未得逞。李女報案處理後，法官一審認定4名男子行為均構成強姦罪，判刑何男乙10年3個月、盤男10年、何男甲7年、石男3年6月。
被告後來提出上訴，何男甲強調李女是自願與他發生性關係，但法官審理認為，何男甲與其他3男輪流性侵李女，對李女有集體性侵的犯罪故意，無論事中李女是否自願與之發生關係，均不影響何男甲的行為構成強姦罪，據此駁回了所有上訴，維持一審原判。
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