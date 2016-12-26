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IS耶誕節在敘利亞發動攻擊 至少30死

伊斯蘭國在敘利亞城鎮巴卜發動攻擊，至少30人死亡。圖為示意圖。（法新社）

2016-12-26  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）在當地時間25日，於敘利亞發動恐怖攻擊，據土耳其軍方表示，至少造成30名平民喪生。

根據《路透》報導，IS在耶誕節於敘利亞城鎮巴卜（al-Bab）發動攻擊，藉此阻止城內民眾逃離。土耳其軍方指出，這場攻擊至少造成30人死亡及數人受傷。

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