一出生就沒頭骨、五官位移... 泰女嬰獲好心僧募款

僧人比恩一臉心疼地抱著努伊法哈。（圖擷取自《YNaija》）

2016-12-26 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部沙耶武里府（Sayaburi）一名8個月大的女嬰努拉法哈（Nurafaiha），一出世就嚴重畸形，沒有頭骨、失明、還有兔唇無法正常進食。她的家庭窮困，幸獲一名善心僧人協助照顧，為她在網上籌集醫藥費，希望可讓女嬰接受治療。

努拉法哈一出生就沒有頭顱骨、耳朵鼻子等五官嚴重移位、眼睛失明，且無法進食，必須用餵食喉管喝奶，她還有4名正在上學的兄姐，父親則在工廠打工，所賺取的微薄薪資無法支付她龐大的醫療費用。

曼谷的好心僧人比恩（Bhin）與他的基金會為女嬰發起網上募款，希望可以讓努拉法哈接受適當的醫療、以及日後進行手術所需要的花費，此事引起外媒的廣泛報導，各國網友鼓勵女嬰好好長大。基金會也已先捐贈20萬泰銖（約新台幣18萬）來幫助女嬰。