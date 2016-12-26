遼寧號突破第一島鏈 專家：用雄三和魚叉飛彈可對付

雄三飛彈被軍事專家認為是對付中國航母遼寧號的利器。（資料照，記者洪臣宏攝）

2016-12-26 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」的戰鬥群，昨日經由宮古海峽開往西太平洋，大動作突破第一島鏈。軍事專家對此表示，就目前台灣的武器來說，無論是雄風三型飛彈或F-16搭載的魚叉飛彈，都足夠給予遼寧號嚴重的打擊。

據《三立新聞》報導，國防部強調對遼寧號的動靜都有十足掌握，除了昨日深夜花蓮有掛載魚叉飛彈和AIM120空對空飛彈的兩架F-16起飛，屏東的E2K反潛機與P-3C預警機也都在空中監控。

遼寧號戰鬥群包括有8至10艘軍艦，還要算進艦載機殲-15的戰鬥力。但台灣F-16戰機的優勢在於貼海飛行，在低空躲避解放軍雷達捕捉，並以魚叉飛彈對付船隻；AIM120飛彈瞄準敵機。另外無論是陸基型或成功級軍艦上的雄三飛彈，都具有極高的威脅性。

軍事專家陳國銘表示，中國海軍在面臨超音速反艦飛彈時，雖然對外宣稱有近迫防衛系統，但在實戰中的效用為何，到目前都還沒經過證實。