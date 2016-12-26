耶誕禮傳已逝爺爺聲音 小女孩反應讓網友哭了...

聽到泰迪熊發出死去爺爺的聲音，小女孩的反應讓網友看了相當不捨。（圖片擷取自「yenn」推特）

2016-12-26 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在推特上發布影片，她的妹妹們在耶誕節收到阿姨送的泰迪熊禮物，但令她們最驚喜的，是泰迪熊所發出的聲響，是過世爺爺的聲音，讓小女孩的笑聲中夾帶著淚水，也讓看到影片的網友們相當感動。

影片中可以看到，小女孩一開始從盒子中拿出泰迪熊時還高興地放聲大叫，接著家人要她按按看泰迪熊，沒想到發出的聲響是她們在去年過世爺爺的聲音，小女孩聽到後緊緊地把泰迪熊抱在懷中，並和家人相擁而泣。

感人的畫面惹哭網友，紛紛留言表示，「今日最感人的一幕」、「誰放了洋蔥在這裡...」、「我好想我阿公！」但也有網友說，「想像一下泰迪熊在半夜忽然說話，這讓我有點害怕。」

相關影片取自「yenn」的推特：

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice????❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr — yenn （@y_jennifer2974） December 25, 2016