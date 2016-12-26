| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

耶誕禮傳已逝爺爺聲音 小女孩反應讓網友哭了...

聽到泰迪熊發出死去爺爺的聲音，小女孩的反應讓網友看了相當不捨。（圖片擷取自「yenn」推特）

2016-12-26  14:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在推特上發布影片，她的妹妹們在耶誕節收到阿姨送的泰迪熊禮物，但令她們最驚喜的，是泰迪熊所發出的聲響，是過世爺爺的聲音，讓小女孩的笑聲中夾帶著淚水，也讓看到影片的網友們相當感動。

影片中可以看到，小女孩一開始從盒子中拿出泰迪熊時還高興地放聲大叫，接著家人要她按按看泰迪熊，沒想到發出的聲響是她們在去年過世爺爺的聲音，小女孩聽到後緊緊地把泰迪熊抱在懷中，並和家人相擁而泣。

感人的畫面惹哭網友，紛紛留言表示，「今日最感人的一幕」、「誰放了洋蔥在這裡...」、「我好想我阿公！」但也有網友說，「想像一下泰迪熊在半夜忽然說話，這讓我有點害怕。」

相關影片取自「yenn」的推特：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 泰迪熊 溫馨 禮物 耶誕節
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：耶誕禮傳已逝爺爺聲音 小女孩反應讓網友哭了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.