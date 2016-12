耶誕禮傳已逝爺爺聲音 小女孩反應讓網友哭了...

2016-12-26 14:37

〔即時新聞/綜合報導〕一名女網友在推特上發布影片,她的妹妹們在耶誕節收到阿姨送的泰迪熊禮物,但令她們最驚喜的,是泰迪熊所發出的聲響,是過世爺爺的聲音,讓小女孩的笑聲中夾帶著淚水,也讓看到影片的網友們相當感動。

影片中可以看到,小女孩一開始從盒子中拿出泰迪熊時還高興地放聲大叫,接著家人要她按按看泰迪熊,沒想到發出的聲響是她們在去年過世爺爺的聲音,小女孩聽到後緊緊地把泰迪熊抱在懷中,並和家人相擁而泣。

感人的畫面惹哭網友,紛紛留言表示,「今日最感人的一幕」、「誰放了洋蔥在這裡...」、「我好想我阿公!」但也有網友說,「想像一下泰迪熊在半夜忽然說話,這讓我有點害怕。」

相關影片取自「yenn」的推特:

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice????❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr