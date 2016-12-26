路透：中國與聖多美 今日建交

我國在西非的友邦聖多美普林西21日宣布與台斷交，外媒指出，中國與聖多美今日應該是在簽署建交條約。圖為聖多美總理陀沃達（Patrice Trovoada）。（路透）

2016-12-26 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕我國在西非的友邦聖多美普林西，於21日宣布與台灣斷交，但尚未與中國建立外交關係。外媒指出，依照在北京國賓館所看到的旗幟，中國與聖多美今日應該是正要簽署建交條約。

據《路透》報導，聖多美總理陀沃達（Patrice Trovoada）先前曾指出，結束與台灣的外交關係是正確決定，因為中國是重要的戰略夥伴的重要性，目前最需要的是去改善聖多美人民的生活，而北京國賓館今日出現的旗幟則宣布中聖建交儀式的進行。