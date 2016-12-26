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向世界展現中國力量 中官媒：應突破第二島鏈

中國解放軍航空母艦「遼寧號」為主的航艦編隊，進行跨海區的遠海訓練，昨日首度穿越第一島鏈。此照片由日本防衛省公布。（路透）

2016-12-26  13:17

〔即時新聞／綜合報導〕由中國解放軍航空母艦「遼寧號」為主的航艦編隊，進行跨海區的遠海訓練，昨日首度穿越第一島鏈，今日通過巴士海峽、進入南海。中國官媒表示，不僅要出第一島鏈，還應當出第二島鏈，減輕中國在沿海維護核心利益的壓力。

中國官媒《環球時報》發表社論寫道，航母是戰略工具，它應當用來向世界展現中國的力量，宣示中國的決心。航母不是戰爭時才有用，它每一天都會被用來維護國家利益，塑造外部世界對中國的態度。

文章中提到，中國航母一定要遠行。中國的核心利益都在近海，但維護核心利益的方式卻不能靠打「陣地戰」。航母的活動範圍必須遠洋化，把圍繞中國核心利益的角力擴大、分散到更廣闊的範圍，減輕中國沿海壓力。

社論說，目前中國僅有1個航母編隊，但它也應該有能力、有勇氣往遠處走。它不僅要出第一島鏈，還應當出第二島鏈，走向中國艦隊從未以巡航方式到達過的海域。社論還說，中國艦隊早晚是要去東太平洋巡航的。中國新的航母需要加快下水，形成航母有效戰鬥力的工作。

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