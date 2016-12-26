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短裙高跟鞋現身 川普妻惹議

梅拉尼亞穿著長度在膝蓋以上的連身洋裝，搭配高跟鞋，展現姣好身段。（圖取自每日郵報）

2016-12-26  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕第一夫人的裝扮通常以高貴典雅為訴求，但美國總統勝選人川普的太太梅拉尼亞（Melania Trump）將可能打破慣例。

《每日郵報》報導，前天平安夜，川普與太太梅拉尼亞一同前往佛州棕櫚灘的教堂，參加午夜彌撒。川普穿著西裝、打上紅色領帶，梅拉尼亞則是穿著長度在膝蓋以上的連身洋裝，搭配高跟鞋，展現姣好身段。兩人到場隨即引發教會成員們歡呼鼓掌。熱愛用推特的川普也特別在推特上祝福大家「聖誕快樂，新年也非常、非常、非常、非常快樂」。

梅拉尼亞的穿著引發外國網友熱烈討論，有人認為這樣的穿著對於第一夫人的身分而言不夠得體，也不適合穿去教會。但也有許多網友認為這只是小題大作，應該把注意力放在更重要的事情上。

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