歐巴馬簽台美國防法案 中國外交部：干涉中國內政

2016-12-26 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署「2017財政年度國防授權法案」，不僅打破中美斷交以來的軍事交流門檻，未來美國軍方高層，得以和我軍方，在台、美兩地進行交流，美國助理部長以上官員、現役將官可以訪台等。對此，昨日中國外交部發言人華春瑩回應，堅決反對法案中有關涉台內容，並已向美方提出嚴正交涉，表達強烈不滿。

華春瑩昨日被記者問到，美國總統歐巴馬日前簽署「2017財政年度國防授權法案」，其中含有要求美國防部長展開台、美高級軍官交流等內容，官方的看法為何。華春瑩表示，除堅決反對這項法案有關涉台內容，同時已向美提出異議，表示強烈不滿。

另外，華春瑩也說，台灣問題事關中國主權、領土完整，純屬中國內政，儘管美上述法案涉台內容不具法律約束力，「但嚴重違反中、美3個聯合公報原則」，干涉中國內政，「中方完全不能接受」，也力促美「恪守在台灣問題上，向中方作出的承諾」，停止台美軍事聯繫，與售台武器，「以免給中美關係和台海和平穩定造成損害」。

這項法案通過，意味著未來台美雙方可針對威脅分析、軍事理論、部隊計畫、後勤支援、情報蒐集與分析、任務計畫及技術程序、人道支援與災難救助等項目，進行軍事交流。