歐巴馬簽台美國防法案 中國外交部：干涉中國內政
2016-12-26 11:27
〔即時新聞／綜合報導〕日前美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署「2017財政年度國防授權法案」，不僅打破中美斷交以來的軍事交流門檻，未來美國軍方高層，得以和我軍方，在台、美兩地進行交流，美國助理部長以上官員、現役將官可以訪台等。對此，昨日中國外交部發言人華春瑩回應，堅決反對法案中有關涉台內容，並已向美方提出嚴正交涉，表達強烈不滿。
華春瑩昨日被記者問到，美國總統歐巴馬日前簽署「2017財政年度國防授權法案」，其中含有要求美國防部長展開台、美高級軍官交流等內容，官方的看法為何。華春瑩表示，除堅決反對這項法案有關涉台內容，同時已向美提出異議，表示強烈不滿。
另外，華春瑩也說，台灣問題事關中國主權、領土完整，純屬中國內政，儘管美上述法案涉台內容不具法律約束力，「但嚴重違反中、美3個聯合公報原則」，干涉中國內政，「中方完全不能接受」，也力促美「恪守在台灣問題上，向中方作出的承諾」，停止台美軍事聯繫，與售台武器，「以免給中美關係和台海和平穩定造成損害」。
這項法案通過，意味著未來台美雙方可針對威脅分析、軍事理論、部隊計畫、後勤支援、情報蒐集與分析、任務計畫及技術程序、人道支援與災難救助等項目，進行軍事交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 若台海戰爭爆發 中官媒：台美合作也贏不了中國
- 鴨肉裝牛肉 中國連鎖烤肉店「騙過全世界」
- 日本農夫都那麼帥？ 月曆帥哥大軍來襲
- 《中英對照讀新聞》 Santa renews pilot’s license 耶誕老人更新商用飛行執照
- 向世界展現中國力量 中官媒：應突破第二島鏈
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 「行動餐車」開進勤務現場 慰勉警辛勞
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 自由共和國》林志都／納粹軍服與民族主義的陰影
- 中島美嘉自糗歐巴桑 淚崩跪謝熱情台粉
- 〈熱門族群〉工業電腦產業 明年正面樂觀
- 婚姻平權修法 台灣民意民調：56％反對修民法
- 曾淑美／同詩於一代 － 關於吳介民，和他的詩
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 挺同反同民調 從旗鼓相當已有「驚奇的轉變」
- 車太鉉玩傻金鐘國 催婚爆有女友
- 桃市》加速航空城 推蛋黃、蛋白區脫鉤
- 基隆警新政 資深巡佐升巡官所所長
- 穀保OB賽》同場4女判官 史上首見
- 納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 受強烈東北風影響 全台19縣市注意強風
- NBA》杜蘭特輸球就是爽？魏少衝出球場忘情大叫（影音）
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
- 【愛讀書】《時間的空隙》
- 捷運藍線複審通過 林佳龍：廢BRT推優化公車最關鍵
- 柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危
- 〈熱門族群〉電視面板輪流漲 明年首季不看淡
- 混進喜宴白吃白喝 順手偷走18萬元相機
- 老樹跟著搬家 大園國中生認養祈福
- 〈戀愛絮語〉星座之：處女女是阿信
- 破解共機台灣高山照 媒體爆拍攝地點在…
- 男模絕殺 裕隆氣走勇士
- 偷過必留「痕跡」！竊賊怪癖或屎尿失禁？
- 黃健庭種希望之樹 推台東設計中心
- 電協郵協數百億資產 將有法可管
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- 挺同性婚姻 同婚團體呼籲用愛守護立院
- 張讓／那時與我在
- 動力火車包緊緊 笑虧師妹脫很大
- 水果奶奶慶耶誕 趙自強帶傷上陣
- 陸元琪血崩小胖還狂看手機 癌手術沒人陪好辛酸
- 撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歐巴馬簽台美國防法案 中國外交部：干涉中國內政
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分