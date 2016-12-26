娜姊約砲、曖昧黛妃！ 喬治麥可一生風流

2016-12-26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國傳奇流行歌手喬治麥可（George Michael）昨天在家中逝世，享年53歲，他除了以創作《Last Christmas》、《Careless Whisper》等經典歌曲聞名，更因為極富魅力而風流韻事不斷，包括英國王妃黛安娜（Princess Diana）、美國流行天后瑪丹娜（Madonna）都曾經與他傳過緋聞。

據指出，喬治麥可1998年在美國加州比佛利山，於公共廁所內從事猥褻行為遭捕起訴，於是公開了自己的同性戀傾向，承認與藝人Kenny Goss是交往10年的同志情侶，但他同時也對異性有興趣，2008年出版自傳之前，就爆料包括黛安娜王妃、瑪丹娜都曾經與他曖昧。

喬治麥可披露，他與黛安娜王妃很合得來，他可以感覺到戴妃很喜歡他，而他自己也深受對方吸引，尤其在戴妃與查爾斯王子婚姻出現裂痕時，兩人的曖昧幾乎要爆發不倫戀，但所幸他克制自己沒有與對方發生性關係，否則後果不堪設想。

喬治麥可並指出，他23歲時結識28歲的瑪丹娜，娜姊當晚就主動邀他共度春宵，但他當時因為年紀還小，對娜姊的大膽直接感到害怕而婉拒，不過他坦承自己也被娜姊深深吸引，「如果我們做愛，會像我和男人上床時一樣猛烈。」