日本農夫都那麼帥？ 月曆帥哥大軍來襲

1月帥哥谷田貝祐也，專職種草莓，平常喜歡衝浪。（圖擷自農業danshi網站）

2016-12-26 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕不讓消防員猛男月曆專美於前，日本時事通訊社與農業協同組合進行合作，拍攝關東甲信越地區12名單身農夫的月曆，讓農業工作也能與帥氣結合，擦著汗水勞動的男性顯得相當有吸引力。

據《時事通信》報導，這份月曆要價1500日幣（約新台幣408元），每月以1名農夫為主題，一一介紹他們專職，從稻農、蔬菜到果農、豬農都有，同時也寫上他們的興趣，例如相當陽光的衝浪、滑雪到滑板，增添了農夫的個人魅力。

例如1月主打帥哥谷田貝祐也，在農場裡負責種草莓，平常喜歡衝浪，而且是位22歲的小鮮肉，7月帥哥百瀬孝介則是西瓜子弟，但休閒時可是個滑板小子。日本農協希望藉由這些正面形象的推廣，強化農業在人們心目中的好印象。

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日本帥氣農夫月曆