若台海戰爭爆發 中官媒：台美合作也贏不了中國

昨日中國解放軍航空母艦「遼寧號」為主的航艦編隊，首度穿越第一島鏈，並且可能會繞行台灣東部海域。（美聯社）

2016-12-26 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國對台灣的軍事挑釁頻頻，中國戰機先是環繞台灣周邊空域演訓，昨日中國解放軍航空母艦「遼寧號」為主的航艦編隊，首度穿越第一島鏈，並且可能會繞行台灣東部海域。昨日中國官媒表示，對台灣當局施加軍事壓力，是為了回應台灣的各種挑釁。

中國官媒《環球時報》昨日發表社論寫道，美國總統歐巴馬在美國時間23日正式簽署「2017年國防授權法案」，提升台美軍事交流。《環球時報》表示，台灣別以為得到美國的保護，就能從此「更加安全」，目前台灣已被中國力量壓制，美軍失去了主導台海局勢的能力。台美加強軍事交流只是政治意義，若中國要使用武力收復台灣，美軍也沒有主導權。

文章中還提到，自從蔡川通話以來，就有許多中國武力攻台的消息，這決非氣話，而是許多人認為的必然趨勢。自民進黨上任以來，「台獨」重新活躍，聖多美普林西比與台灣斷交是「台獨」遭到的第1個懲戒，但除了在外交上打擊「台獨」，中國恐怕還需使用更多軍事活動來打擊民進黨當局的囂張氣焰。

《環球時報》說，台灣好像不太相信中國會有真的軍事動作，中國有必要採取一個震動台灣的行動，打亂蔡英文當局的施政計劃，讓民進黨付出代價。中國還應對那些支持《反分裂國家法》的「台獨」領導人物，由中國法院對他們進行缺席審判，對他們實施全球通緝。

《環球時報》表示，在台海，中國有更牢固的軍事控制力，中美在此一搏，中國獲勝的把握最大。中國只需要祭出幾招，蔡英文的支持率就下跌，台灣經濟也將蒙受損失。