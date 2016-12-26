鴨肉裝牛肉 中國連鎖烤肉店「騙過全世界」

漢麗軒烤肉店位於湖南長沙的分店，顧客只需花人民幣49元（約新台幣200元）就能在店內吃到飽。（圖擷取自新浪）

2016-12-26 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕在中國有200多家分店的「漢麗軒自助烤肉連鎖店」，最近媒體調查發現，這家以吃到飽聞名的餐廳，提供韓式自助烤肉服務，其中牛肉更是這家店的招牌，但竟使用鴨肉充當牛肉，該家店員還得意稱，可以「騙過全世界」。

綜合媒體報導，漢麗軒烤肉店位於湖南長沙的分店，顧客只需花人民幣49元（約新台幣200元）就能在店內吃到飽，其中牛肉是最受喜愛的食材，牛肉還分為牛肉捲和醬汁牛肉。

經中國媒體《湖南經視大調查》半個月的臥底調查發現，這些牛肉是用冷凍鴨胸肉解凍去皮後，經絞肉機絞碎，再以紅色醬料攪拌「上色」，偽裝成為牛肉。漢麗軒烤肉店員工還得意的說，顧客絕對無法辨識出來，而且可以「騙過全世界」。

報導提到，漢麗軒烤肉店在北京昌平區的分店，2014年時就被發現將顧客吃剩的食材拿回廚房處理後，再重新給顧客食用。