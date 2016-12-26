口袋爆炸冒火花 電子菸電池惹禍

男子口袋的電子菸突然爆炸，火花四射。（取自網路）

2016-12-26 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子在商場購物，口袋內電子菸突然爆炸冒煙霧，所幸男子僅受輕傷，消防人員研判，可能是電子菸的鋰電池和其他金屬物品，像是硬幣和鑰匙，一同放在口袋中，因而引爆。

《鏡報》報導，英國約克郡消防局公布一段發生於今年9月19日的影片，提醒民眾正確攜帶電子菸的方法，畫面中男子正在嬰兒車旁與友人聊天，口袋突然冒出火花，嚇得購物民眾趕緊避開。消防局建議抽電子菸的民眾，攜帶電池時盡量置於塑膠盒中，避免短路。

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