美國務院證實 以色列總理將召見美大使
2016-12-26 03:44
〔中央社〕華府兩天前在聯合國安理會反對以色列屯墾決議中投下棄權票後，美國國務院今天表示，以國總理尼坦雅胡今天將召見美國大使夏皮洛。
國務院在給法新社的簡短聲明中指出：「我們能夠證實，夏皮洛（Daniel Shapiro）大使將在今晚會見尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）總理。」
尼坦雅胡今天稍早已召見其他支持這項聯合國決議國家的大使。
之前直指這是「在聯合國重創以色列的可恥決議」的尼坦雅胡，今天重申以色列的說法，認為美國總統歐巴馬與國務卿凱瑞（John Kerry）是此一決議的幕後主使。
美國過去一直是以色列的外交護盾，讓以色列能免於不利的決議，但在23日的投票，美國罕見地投下棄權票，使得聯合國得以通過自1979年以來，第一個譴責以色列屯墾政策的決議。
這項決議案要求「以色列立即且完全停止在占領的巴勒斯坦領土的屯墾活動，包括東耶路撒冷」。
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