教宗發表耶誕文告 呼籲終止敘利亞內戰

教宗方濟各（中）發表耶誕文告，呼籲終止敘利亞內戰。（法新社）

2016-12-26 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天發表耶誕文告，他祈求世界和平，並稱敘利亞的戰爭已經流了太多的血，呼籲國際社會應積極尋求談判，終結這場戰爭。

教宗除了關心敘利亞問題，也關心以色列和巴勒斯坦的局勢，他敦促以巴人民擁有放下仇恨和報復的勇氣，「寫下歷史新頁」，去除仇恨和報復，共同建立互諒與和諧。

日前德國柏林耶誕市集遭到卡車衝撞恐怖攻擊，教宗也對恐怖主義的受害者表達關心，「恐怖主義在這麼多國家和城市人們的心中，散布了恐懼與死亡，希望因恐怖行動而失去所愛或受傷的人，能夠得到平靜。」