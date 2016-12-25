| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急起飛 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

智利發生規模7.6地震 已發布海嘯警報

智利發生規模7.6的地震。（圖擷取自美國地質調查局）

2016-12-25  23:32

首次上稿：22:57

更新時間：23:34

〔即時新聞／綜合報導〕智利南部稍早前發生規模7.6的地震，深度34.6公里，目前已發布海嘯警報。

綜合外媒報導，智利南部湖大區首府蒙特港（Puerto Montt）西南方230公里處在世界標準時間25日14點22分（台灣時間25日22時22分）發生規模7.6、深度34.6公里的地震。

太平洋海嘯警報中心已經發布海嘯警報表示，距離地震震央1000公里的海岸都可能有出現波浪。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震 智利 海嘯
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：智利發生規模7.6地震 已發布海嘯警報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.