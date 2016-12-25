智利發生規模7.6地震 已發布海嘯警報

智利發生規模7.6的地震。（圖擷取自美國地質調查局）

2016-12-25 23:32

首次上稿：22:57

更新時間：23:34

〔即時新聞／綜合報導〕智利南部稍早前發生規模7.6的地震，深度34.6公里，目前已發布海嘯警報。

綜合外媒報導，智利南部湖大區首府蒙特港（Puerto Montt）西南方230公里處在世界標準時間25日14點22分（台灣時間25日22時22分）發生規模7.6、深度34.6公里的地震。

太平洋海嘯警報中心已經發布海嘯警報表示，距離地震震央1000公里的海岸都可能有出現波浪。