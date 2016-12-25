穿這樣上台！英媒盤點2016衣衫不整女主播

2016-12-25 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕有些主播與記者在播報新聞時都喜歡穿上漂亮、小露身材的衣服，吸引觀眾目光，不過有些衣服穿上身播報新聞卻不妥。最近英媒《鏡報》就整理出2016年被認為不整的電視女主播的報新聞服裝。

這些被《鏡報》認為衣衫不整的女主播中，不少人只穿著極低胸、不夠正式的服裝就上鏡，還有穿著低胸的女主播甚至在節目上大做開合跳。另一位女主播則是在播報新聞時穿著雞尾酒禮服（cocktail dress），彷彿是要出席宴會，隨後被一旁的導播中斷播報，要求她穿上外套，讓她臉色相當尷尬。

在這些衣衫不整的女主播中，有一位氣象主播的服裝被《鏡報》認為是最糟糕的（came off worst）。這名女主播在講解氣象雲圖時，穿上一件無袖的連身裙，但是服裝上的部分花紋與顏色卻和螢幕綠屏重疊，因此有些氣象雲圖上的數據就直接出現在她的衣服上。