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朴槿惠海外出訪 要求「訂製型化妝台」

南韓一檔電視節目最近接到2張照片，舉報朴槿惠執著於「訂製型化妝台」。（圖擷取自《民族日報》）

2016-12-25  23:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠陸續被爆出負面傳聞，韓媒指出，朴槿惠每次出訪都要求要有「訂製型化妝台」，如果訪問國家沒有相關配件，就會從南韓寄出化妝台。

南韓《民族日報》報導，該國一檔電視節目最近接到2張照片，舉報朴槿惠執著於「訂製型化妝台」。根據舉報照片，朴槿惠座位前方有一面大鏡子，後方有一塊白色帷幕，兩旁共有十多個照明燈。

據舉報消息指出，青瓦台對這化妝台的鏡子、照明燈數量和亮度都有具體要求，燈光須亮如白晝，朴坐下後，鏡子裡只能有朴，不能照到其他東西。

報導指出，朴槿惠每次出訪海外時也要求要配有該化妝台，青瓦台會先通過當地的南韓大使館進行確認，若找不到所要求的鏡子和照明燈等配件，就會從南韓將化妝台寄到出訪國。

另外，舉報人士還稱，青瓦台會要求廠商在朴槿惠的手會碰到的地方貼上標識，例如：照明燈的開關、水龍頭等。

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  • 南韓總統朴槿惠陸續被爆出負面傳聞，現又傳出每次出訪都要求要有「訂製型化妝台」。（法新社）

    南韓總統朴槿惠陸續被爆出負面傳聞，現又傳出每次出訪都要求要有「訂製型化妝台」。（法新社）

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