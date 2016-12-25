日本人第一次過耶誕 就在1552年

根據日媒報導，日本的第一個耶誕節就在1552年。該屏風描述一群抵達日本的葡萄牙水手。（取自日本時報）

2016-12-25 21:59

〔編譯周柏憲／綜合報導〕葡萄牙耶穌會傳教士阿爾卡索瓦（Pedro de Alcacova）在信中道出一段16世紀的回憶：「我們歌聲不好，這群基督教信徒仍喜樂無比。」

根據日本時報，就在1552年紀念耶穌基督誕生之日，阿爾卡索瓦與其他傳教士在日本山口縣對著當地基督徒歌唱，此為日本第一次過耶誕的紀錄。根據耶穌會的記載，第一次聽到西方音樂的日本人感到又驚又喜。

據報導，耶穌會傳教士將遺棄的佛教寺廟改建成耶穌會的禮拜堂和生活住所，可能是日本首間「南蠻」廟宇之一，一具十字架就聳立在日式屋面瓦上。

1552年的日本耶誕節和我們已知的耶誕景象大相逕庭，當時沒有耶誕樹、沒有馴鹿、也沒有檞寄生等耶誕裝飾品。日本信徒在耶誕夜獲邀至禮拜堂，一群人聚首通宵唱聖歌、讀經、聽道。根據阿爾卡索瓦的記載，他以「大喜」形容日本信徒。

說到耶誕勢必想到豐富的大餐，可惜阿爾卡索瓦並未紀錄。但根據傳教士维列拉（Gaspar Vilela）1557年的信件，日本信徒在復活節大啖進口牛肉和米飯。吃牛肉對當地人來說具異國風情，因當時食牛並非日本人生活的一部分。信中描述，「他們都吃得很滿足。」

接下來這幾年，日本人開始發展出一套「日式」的耶誕節，例如，日本基督徒在耶誕節當日交換禮物，此為日本傳統，對耶穌會傳教士來說相當奇異。此外，日本人將福音書的故事搬上舞台，吸引了2000人觀看。