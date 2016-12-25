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澳研究：耶誕假期壓力大 死亡率高出4％

專家指出，耶誕節壓力大，這段期間的死亡率也比平時高出許多。（路透）

2016-12-25  22:28

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節期間死亡率會提高！澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）研究指出，耶誕節前後死於心血管疾病機率比平時高出4%，人數也較其他日子還多。

《時代》（TIME）雜誌報導，過去10多年來，研究人員發現耶誕節至新年假期，死於心血管疾病者比起一般日子還高出許多，許多人認為這是因為這段期間天氣較冷，不過墨爾本大學最近研究顯示，此現象無關天候因素。

主導研究的教授奈特（Josh Knight）把天氣因素排除，他特別挑選位處南半球、耶誕節是夏天的紐西蘭做研究，觀察25年來紐西蘭的死亡率後發現，即使在溫暖地區的耶誕節，這段期間的死亡率也比平時多出4%。

奈特表示，假期對許多人來說是一個壓力特別大的時刻，耶誕節讓一個人的家庭、社會義務變大，開銷也高出許多，這會導致高血壓與心臟病發的機率提高。

他表示，假期大魚大肉、喝酒過量也可能是死亡率升高因素；還有人會趁假日到陌生環境旅行，不容易即時就醫也是原因。此外，若本來就有重病的人，此時可能產生「死亡轉移」（displacement of death）現象，會為了與親友度過最後節日，反而會延遲死亡。

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