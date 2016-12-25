爸爸網購耶誕禮物送女兒 打開竟是情趣按摩器

2016-12-25 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕很多父母都會在耶誕節買禮物給小孩，不過美國一位爸爸最近在收到網購給女兒的禮物時卻相當傻眼，因為包裹中裝的是一個女用的情趣用品。

綜合外媒報導，美國羅德島州（Rhode Island）的一位爸爸（Alex Bai）之前在亞馬遜網站上購物，幫女兒買了一套可以進行木工的電烙筆工具（wood-burning kit）。但他在日前打開亞馬遜寄來的包裹後卻很傻眼，因為包裹中沒有電烙筆，反而有一個可無線操控的女用按摩情趣用品。

亞馬遜事後答應會全額退費，並且附上10美元（約320元新台幣）的折價券。但這位爸爸卻不滿表示，「我認為亞馬遜並沒有嚴肅看待著這件事情，萬一我沒有事先拆開包裹，就直接送給女兒，後果會不堪設想。」