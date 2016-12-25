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墨西哥科利馬火山噴發 火山灰直竄天際

墨西哥科利馬火山於當地時間23日、24日連續2天噴發，火山灰直竄天際，高度至少達到2500公尺，相當壯觀。（美聯社）

2016-12-25  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥科利馬（Colima）火山是墨西哥境內最活躍的火山之一；當地時間23日、24日，科利馬火山連續2天噴發，火山灰直竄天際，高度至少達到2500公尺，相當壯觀。

綜合媒體報導，墨西哥科利馬火山於當地時間23、24日，連續2天都發生火山噴發，大量的火山灰從火山口衝出、直竄天際，高度至少達到2500公尺；影片中，只見火山噴發時伴隨著巨響，隨後火山灰持續湧出，場面相當壯觀。

科利馬火山今年10月噴發時，當局已經緊急撤離附近約350位居民，近日發生的噴發並未造成當地的災害。科利馬火山位於墨西哥西部，在科利馬州（Colima）和哈里斯科州（Jalisco）中間，是墨西哥境內最活躍的火山之一，自1576年首次噴發以來，已經發生超過40次火山爆發。

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