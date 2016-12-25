柏林恐攻兇手暢行歐洲 極右政黨：快廢除申根！

勒龐將進入法國總統第二輪投票，距離當選總統只差半步之遙。（路透）

2016-12-25 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林耶誕市集恐攻事件，主嫌艾姆里（Anis Amri）在義大利米蘭被擊斃，引發歐洲邊境管制問題，歐洲右翼組織近日出現抗議聲浪，把矛頭指向「申根公約（Schengen agreement）」的失敗。

艾姆里輕鬆逃亡至義大利，許多人批評德國邊境管制出了大漏洞，有人形容德國警察「一邊睡覺、一邊開車」，今天又傳出一名丹麥男子高舉IS旗幟穿越德國與丹麥邊境，凸顯歐洲各國邊境管制的不足。

法國極右派政黨民族陣線（Front national）主席勒龐（Marine Le Pen）要求，應該重新檢討開放邊界，「申根公約根本代表安全的災難。」英國獨立黨（Ukip）前領導人法拉吉（Nigel Farage）也表示，「申根已證明存在公共安全風險，它必須被廢除。」

此外，義大利最大反對黨、民粹主義政黨五星運動（Movimento Cinque Stelle）領導人格里洛（Beppe Grillo）也批評，「義大利已成為恐怖分子的通道，2個普通員警竟要面對被半個歐洲通緝的恐怖分子，申根需要好好被檢討。」

義大利總理真蒂洛尼（Paolo Gentiloni Silveri）則表示，艾姆里的落網彰顯了「我們必須掌握邊界的真理。」