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強颱納坦登陸菲律賓東部 當地疏散10萬人

第26號強烈颱風納坦，已於晚間6點過後登陸菲律賓加丹杜安尼斯（Catanduanes）島。（圖擷取自BBC）

2016-12-25  21:06

〔即時新聞／綜合報導〕第26號強烈颱風納坦，已於晚間6點過後正式登陸菲律賓加丹杜安尼斯（Catanduanes）島，最大風速可達每小時235公里。

菲律賓氣象局表示，強颱納坦夾帶時速235公里的強風自東部上岸。專家警告颱風可能帶來巨浪、洪水和土石流後，菲律賓軍方和地方政府已自加丹杜安尼斯海岸和其他有危害地區，以及附近畢科爾半島（Bicol）疏散10萬多人。

《BBC》報導，目前納坦以每小時15公里的速度往西前進，它會橫向通過呂宋島的南部地區，可能削弱它接近首都馬尼拉時的強度，隨後將進入南海。

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  • 中央氣象局預測納坦未來進入南海，將減弱消散，但外圍雲系在下週二會影響台灣。（圖擷取自中央氣象局）

    中央氣象局預測納坦未來進入南海，將減弱消散，但外圍雲系在下週二會影響台灣。（圖擷取自中央氣象局）

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