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俄國防部：墜毀軍機92名乘客 全數罹難

俄國防部發言人科納申科夫表示，機上92名乘客全數罹難。（路透）

2016-12-25  21:22

〔編譯周柏憲／綜合報導〕飛往敘利亞的俄國空軍「圖波列夫154型」軍機今日（25）自俄國南部的索契（Sochi）起飛後2分鐘即消失在雷達上、墜毀黑海。俄國防部證實，包含前往勞軍、慶祝新年的紅軍歌舞團64名成員在內，機上92名乘客全數罹難。

法新社、路透報導，俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，經當局全力搜索後，「已查實墜機地點，未發現任何生還者」。科納申科夫也說，在索契岸邊尋獲4具遺體。

當局也表示，距離黑海城市索契1.5公里、海水50-70公尺深的地方尋獲圖波列夫154型的碎片，「搜救行動仍在進行，4艘船、4架直昇機、1架飛機、以及1架無人機正在失事地點執勤。」

科納申科夫也說，一組軍事委員會已飛往索契調查。

俄國總統普廷已下令俄羅斯總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）帶領政府委員會徹查此事。

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  • 「圖波列夫154型」軍機。（美聯社）

    「圖波列夫154型」軍機。（美聯社）

  • 俄國當局在失事地點出動多艘搜救艇執行搜救任務。（路透）

    俄國當局在失事地點出動多艘搜救艇執行搜救任務。（路透）

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標題：俄國防部：墜毀軍機92名乘客 全數罹難


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