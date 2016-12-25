武僧從小養成 泰國小和尚勤練「格鬥」求強壯

2016-12-25 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多人對於和尚的印象都是謙遜、溫和。最近網路上出現一段影片，片中多位小和尚在大人的觀看下練習拳擊，但他們使用的不像是少林高夫，反而比較像是西洋拳，因此被戲稱為「佛教版鬥陣俱樂部」。

綜合外媒報導，最近有一段影片在網路上受到流傳，影片的背景是在泰國的烏隆他尼（Udon Thani），片中有好幾位小和尚正在進行格鬥，而大和尚則是在一旁擔任裁判。然而小和尚們所使用的並不像少林武術，反而多是使用直拳、以及腿部攻擊，當他們面對攻擊時，也會和拳擊手一樣抱頭防禦。

拍攝此影片的是一名叫做凱普（Khun Kampon）的和尚，他說這些小和尚從小就開始進行格鬥訓練，這樣的訓練能讓他們變得更加強壯。

許多網友看到影片後都議論紛紛，有人表示，「根本是佛教版的鬥陣俱樂部」、「這些小孩看起來真的很強悍，如果是生長在美國的同齡小孩，只要被揍一拳就會哭著找媽媽。」

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