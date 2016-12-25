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天津一大學考題被指「性別歧視」 校方：沒不妥

2016-12-25  21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津城建大學遭學生指控，英語考卷中出現「性別歧視」，該題為閱讀測驗，不過文章內容卻有「女性應該如何改變自己，以成為男性的理想型」的觀念，該校不少女學生對此表示反感，不過校方和出題老師認為，文章反映作者的觀點，並不代表出題人的觀點，且題目取自官方題庫，符合規範，但未來會更嚴格把關各個環節。

綜合中國媒體報導，該校學生爆料考卷內容，認為文章表達的意思就是，女性應該改變自己變成男人的理想型，並在兩性關係中。保持一個讓男人簡單、舒適、不用做任何事的關係，進而讓男人求婚把自己嫁出去。爆料學生認為，這種試題內容令人感到不舒服，希望校方道歉。

出題老師解釋，文章是作者的觀點，不代表出題者的觀點，且文章內容是男女相處，和大學生活相關，文章難易度也符合大多數學生的程度；校方人士則表示，題目出自於官方題庫，出題符合學校規範，不過學校未來將嚴格把關各個環節，但他沒有認為本次出題有不妥，也沒有道歉。

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  • 學生將試題PO在網路爆料，認為校方出題「性別歧視」，不過校方並沒有認為不妥。（圖擷取自微博）

    學生將試題PO在網路爆料，認為校方出題「性別歧視」，不過校方並沒有認為不妥。（圖擷取自微博）

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