商店遭非法入侵 竟是胖河狸在選耶誕禮物

美國馬里蘭州有河狸入侵商店，動作看起來就像在找耶誕禮物。（圖擷自《福斯新聞》）

2016-12-25 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州日前有處商店遭到入侵，警方到場後，赫然看到1隻肥肥的河狸在四處查看耶誕裝飾，其目的似乎是在尋找1棵耶誕樹。

據《福斯新聞》報導，聖瑪麗郡警長辦公室（St. Mary’s County Sheriff Office）表示，當時胖河狸通過了商店的前門，開始撕扯一堆正在打折的裝飾品，從旁邊看起來就像是在尋找適合的禮物。

當地的警察顯得好氣又好笑，在臉書小小埋怨做為一個執法人員，實在是無法預測自己會因為什麼原因而出勤。