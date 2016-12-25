調查親信門 南韓檢方考慮突擊青瓦台

偵辦南韓總統朴槿惠「親信門」的特別檢察組今日（25）表示，他們不得不突擊搜查青瓦台。（路透）

2016-12-25 15:29

〔編譯周柏憲／綜合報導〕偵辦南韓總統朴槿惠「親信門」的特別檢察組今日（25）表示，他們正在考慮是否突襲青瓦台，一旦決定後將公開調查。

路透引述韓聯社報導，朴槿惠被控與閨密崔順實勾結，並協助施壓大財團向支持朴槿惠的施政舉措的基金會捐獻，南韓特別檢察組正在調查相關指控。

檢察官表示，他們得進入青瓦台總統辦公室，這是他們調查的一環。青瓦台已拒絕檢方進入。報導也說，即使朴槿惠遭彈劾停職，只要她在位，仍享有起訴獲免權。

除此之外，韓聯社未交代更多詳情。