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美2歲童把玩警父手槍 不慎走火射死自己

美國俄亥俄州1名2歲男童，把玩父親的配槍時不慎走火，擊中自己後因傷勢過重而死亡。（圖擷自《紐約每日新聞》）

2016-12-25  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州1名2歲男童，在家裡把玩警察父親的配槍時，不慎將槍枝摔落，造成男童自己腦部中彈，最後送醫不治死亡。

據《獨立報》報導，現年54歲的父親已在警隊服務了23年之久，他和嬰兒的身分仍在保密中。住在他們附近的婦人霍布斯（Sonya Hobbs）是目擊證人，她表示在星期四（22日）早上10時30分左右，男童的哥哥跑到她的家門前求救。

霍布斯報警後，跑到事發現場查看，赫然發現2歲的孩童躺在地板上，頭上有1處槍傷。隨後男童被緊急送到醫療中心急救，卻在手術台上宣告不治。

美國近年來由幼兒所造成的致命槍擊越來越多，2015年死於幼童手上的美國人，竟然比死在恐怖分子手上的數量還要多。

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