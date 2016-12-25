川普勝選早知道？ 英學者引推特數據分析

英國學者指出，透過大數據可以看出川普在選戰主宰了戰局。（美聯社）

2016-12-25 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕川普當選美國總統，許多美國媒體預測大失敗，2位英國學者在選戰期間進行研究，引用推特數據指出，川普在投票日的前3週早就「主宰」了戰局。

《每日郵報》報導，英國羅浮堡大學（Loughborough University）教授傑克遜（Tom Jackson）與西科拉（Martin Sykora）在選戰期間進行研究，他們分析推特上的數據，並設計出選舉預測工具「Emotive」。他們指出，「數據告訴我們他（川普）是主導（選戰）的。」

「Emotive」透過推特數據，能夠提前計算出當選的可能性，他們把人類分成「憤怒、厭惡、恐懼、幸福、悲傷、驚訝、恥辱、混亂」等8種情緒，並在11月8日前完成分析。

結果指出，候選人情緒穩定對選戰幫助極大，數據透露川普比希拉蕊表現還沉穩許多，儘管川普在期間被不斷抨擊，但他在研究的數據起伏平靜的讓人不可置信。

他們強調，選舉投票日前3週，數據就告訴他們川普領先，儘管希拉蕊有過微幅領先，但整體上川普早已提前「主宰」戰局。

專家分析川普與希拉蕊在推特上的情緒反應。（圖擷自每日郵報）