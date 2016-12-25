南韓今年度成語票選 「君舟民水」反映朴槿惠政局動蕩

南韓全國611名教授年度4字成語為「君舟民水」。（圖擷自KBS）

2016-12-25 14:42

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據南韓《教授新聞》24日公佈年度四字成語的票選結果，「君舟民水」為韓國2016年度成語。

韓聯社報導，「君舟民水」意思為統治者如舟，老百姓如水，水能載舟，亦能覆舟。今年南韓政壇爆發總統親信干政風暴，總統朴槿惠閨密崔順實介入國務，引發民眾走上街頭要求總統下台，最後促成國會通過彈劾決議，印證水能覆舟的歷史教訓。

《教授新聞》在20-22日針對南韓全國611名教授進行「年度四字成語」問卷調查，結果顯示，198名教授（32.4%）的教授認為「君舟民水」最能總結2016年時局。推薦該成語的中央大學歷史學教授陸榮洙表示，由總統朴槿惠掌舵的國家陷入「驚濤駭浪的沉船危局」。

「逆天者亡」、「露積成海」分別獲得28.8%和18.5%的支援，也與朴槿惠親信干政香相關。推薦「逆天者亡」高麗大學哲學教授李承煥表示，崔順實弄權亂、朴槿惠踐踏憲政；推薦「露積成海」的韓神大學哲學教授尹平重指出，抗議民眾的燭光「以燎原之勢照亮了韓國歷史的前航。

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