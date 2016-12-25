俄羅斯失聯飛機 已證實墜毀黑海

搜救人員已在距離索契約1.5公里處的黑海水面下，發現了失踪飛機的一部分機身，證實客機已墜毀於黑海。（圖擷自《俄羅斯衛星網》）

2016-12-25 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕一架隸屬於俄羅斯國防部的「圖-154」客機，起飛後不久就在黑海上空失去聯繫，機上載有91人包含歌舞團成員和9名記者，俄羅斯軍方隨即派出船隻與直升機到黑海搜尋，搜救人員已在黑海水下發現了失踪飛機的部分機身，也發現私人物品在海上漂流。

根據《俄羅斯衛星網》報導，隸屬於俄羅斯國防部的一架「圖-154」在起飛後失去聯繫，這架飛機從俄羅斯南部城市索契（Sochi）起飛，原定飛往敘利亞拉塔基亞港（Latakia），機上載有包含歌舞團成員和記者共91人，俄羅斯軍方派出船隻與直升機到黑海搜尋失聯客機，搜救人員已在距離索契約1.5公里處的黑海水面下，發現了失踪飛機的一部分機身，證實客機已墜毀於黑海。

搜救團隊陸陸續續，在黑海上發現一些私人物品漂流初步判定，這些物品屬於失事飛機的乘客所有，目前尚未傳出發現機上乘客消息。

俄羅斯國防部表示，這架飛機載有著名的亞歷山大洛娃歌舞團成員，他們原本是要前往俄羅斯在敘利亞的空軍基地作新年勞軍活動。