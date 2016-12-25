北海道大雪飛機停飛 中客大鬧機場遭逮捕

中客大鬧日本北海道新千歲國際機場，結果被日警逮捕。（圖擷自《爆料公社》）

2016-12-25 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道最近出現半世紀以來最強暴雪，新千歲國際機場取消數百航班，數千名旅客滯留當地。有台灣民眾表示，一群中國人不想再等下去，竟然大鬧機場，還推倒了工作人員，下場就是被日警逮捕。

「爆料公社」臉書社團PO出兩段影片和多張照片，可以看到一群持中國口音的人士圍著機場員工七嘴八舌地說話，幾名日警就站在旁邊，接著情況失控，中國民眾在現場就是一陣推擠，警察見狀連忙出手控制場面，將滋事份子壓制帶走。

網友看到後相當傻眼，許多人認為天候不允許，再怎麼鬧也是不會起飛的，還有在場的台灣人表示，自己已經等了2天，雖然無奈但只能繼續等候下去。有網友則直說「中國人不意外」，被抓起來剛好而已。

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