| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

北海道大雪飛機停飛 中客大鬧機場遭逮捕

中客大鬧日本北海道新千歲國際機場，結果被日警逮捕。（圖擷自《爆料公社》）

2016-12-25  14:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道最近出現半世紀以來最強暴雪，新千歲國際機場取消數百航班，數千名旅客滯留當地。有台灣民眾表示，一群中國人不想再等下去，竟然大鬧機場，還推倒了工作人員，下場就是被日警逮捕。

「爆料公社」臉書社團PO出兩段影片和多張照片，可以看到一群持中國口音的人士圍著機場員工七嘴八舌地說話，幾名日警就站在旁邊，接著情況失控，中國民眾在現場就是一陣推擠，警察見狀連忙出手控制場面，將滋事份子壓制帶走。

網友看到後相當傻眼，許多人認為天候不允許，再怎麼鬧也是不會起飛的，還有在場的台灣人表示，自己已經等了2天，雖然無奈但只能繼續等候下去。有網友則直說「中國人不意外」，被抓起來剛好而已。

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北海道 大雪 新千歲機場 日本 飛機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：北海道大雪飛機停飛 中客大鬧機場遭逮捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.