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俄羅斯國防部飛機失聯 92人生死未卜

俄羅斯國防部一架載有92人的圖-154客機失聯。照片最右方的飛機為圖-154機型，非此次失聯飛機。（歐新社）

2016-12-25  13:07

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於俄羅斯國防部的一架圖-154客機在起飛後失去聯繫，機上共載有82名乘客和10名機組人員，目前雷達上都找不到其蹤跡。

據《今日俄羅斯》報導，這架飛機的目的地為敘利亞拉塔基亞省（Latakia），起飛後經過黑海上空時，就從雷達上消失。俄羅斯航空局指出，此次飛行並非民航目的，意指這次的客機航班是有軍事規劃。

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