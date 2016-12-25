美車牌禁申請HOHOHO 稱令人聯想妓女

萊恩申請「HOHOHO」的車牌。（圖擷取自Fox）

2016-12-25 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕「Ho、Ho、Ho」向來是耶誕老人的標誌，每次聽到就能聯想到耶誕老人。美國一名男子因為喜愛耶誕老人，就像猶他州的運輸部門申請「HOHOHO」的車牌號碼，但卻因車牌讓人聯想到妓女，而拒絕他掛上這面車牌。

綜合媒體報導，這名男子明叫萊恩（Fred Lane），因為他申請的車牌「Ho」的發音，與「whore」（妓女）相似，運輸部而拒絕他使用這面車牌。

萊恩向該州運輸部寫信，說明他只是一名熱愛耶誕老人的人，而且他還常幫助難民和街友。最後運輸部改變主意，允許萊恩使用的「HOHOHO」車牌。