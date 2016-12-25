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結褵64年的夫妻 牽著彼此的手面對死亡

美國田納西州一對結縭將近64年的夫妻，牽著彼此的手一起面對死亡。（圖擷自《每日郵報》）

2016-12-25  12:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州有一對結縭將近64年的夫妻，日前丈夫因為腎衰竭住院，妻子則罹患嚴重的腦動脈瘤，最後兩人牽著彼此的手，在同個病房裡一起面對死亡，並在幾個小時之內相繼離世。

據《每日郵報》報導，丈夫特倫特（Trent Winstead）與妻子朵洛蕾斯（Dolores Winstead）在1950年代開始交往，特倫特從韓戰服役回國後，就決定向愛人求婚，兩人互相扶持到現在，共有2個孩子、3個孫子和8個曾孫。

兩人原本要在明年的1月17日慶祝結婚64週年，但特倫特先是腎衰竭住院，治療過程也對他的心臟造成極大負擔，接著來院探視的朵洛蕾斯，則在12月7日晚間因腦動脈瘤發作而住院。醫院特別將兩人安排在同個病房，這對夫妻手牽著手笑著面對未來。

到了12月9日晚間9時10分，朵洛蕾斯病重過世，特倫特被告知此事後，向著妻子送了一個飛吻，過了幾個小時，特倫特也闔上雙眼與世長辭。

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  • 丈夫特倫特（Trent Winstead）與妻子朵洛蕾斯（Dolores Winstead）鶼鰈情深，過世前也都要在一起。（圖擷自《每日郵報》）

    丈夫特倫特（Trent Winstead）與妻子朵洛蕾斯（Dolores Winstead）鶼鰈情深，過世前也都要在一起。（圖擷自《每日郵報》）

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