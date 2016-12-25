唐山大爆炸官方稱2死 中國網友：掛在電線上就超過4具了

昨下午1點左右，中國唐山地區一處爆竹工廠發生大爆炸，現場一片狼藉。（圖擷自《騰訊新聞》）

2016-12-25 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（24日）下午1點左右，中國唐山地區一處爆竹工廠發生大爆炸，現場一片狼藉，當地政府迅速封鎖現場進行搶救工作，事後公布爆炸案造成2死6輕傷，但中國網友對這數據質疑，聲稱：「電線上掛著的屍體就超過四具了」。

綜合中國媒體報導，中國河北唐山豐潤燕子河村地區在昨天下午1點發生大爆炸，附近住戶都感受到爆炸震波所帶來的地震，爆炸地點一片狼藉，地面被炸出一個大洞，週遭房屋全毀，煙硝味迷漫，現場發現人體殘肢，當地政府迅速封鎖現場進行搶救工作；有媒體報導是私製爆竹引發爆炸，不過事後官方公布是有住戶「私藏」煙火爆竹爆炸所致，造成2人死亡，6人受傷，嫌犯已被逮捕。

但許多中國網友對官方所公布的資訊紛紛吐槽：「私藏？扯淡吧，滿地炮筒的原材料啊」、「是私製，但估計會盡量說成私藏」，有網友說，因為「私藏」地方政府責任小，「私製」責任大。

另外官方所提供的2死6傷數據也被人質疑瞞報，中國網友：「2死？電線上掛著的屍體最少四五個了，這還是能看見的」、「2後面要多加個0吧」、「我是住附近的，聽說到下午死了20幾個人了」。