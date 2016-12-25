中國長江漂垃圾 長長數十公里
2016-12-25 10:59
〔即時新聞／綜合報導〕長江是中國最重要的河流之一，根據媒體報導，位在江蘇太倉段在長江河面，從本月12日起漂浮著長達數十公里的垃圾，雖然經過10天清出約 1900噸垃圾，只清除河面的廢棄物，數十公里堤岸垃圾還是無法清理。
綜合媒體報導，這些廢棄物來自浙江一家垃圾清運公司，把嘉興的生活垃圾倒到江蘇太倉水域，從今年6月下旬起，就陸續被發現多次偷倒垃圾的情況，每次水面清除垃圾都高達萬噸以上，這些垃圾五顏六色，氣味難聞，嚴重創傷沿江城市。
最近這一次大規模偷倒垃圾入長江，4罪嫌已在本月17日遭逮捕，除了繼續打撈垃圾之外，相關環保單位也組織專案小組對水質進行檢測，證實水質遭到污染，為了安全起見，太倉地區供水都啟用備用水源。
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