| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

中國長江漂垃圾 長長數十公里

2016-12-25  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕長江是中國最重要的河流之一，根據媒體報導，位在江蘇太倉段在長江河面，從本月12日起漂浮著長達數十公里的垃圾，雖然經過10天清出約 1900噸垃圾，只清除河面的廢棄物，數十公里堤岸垃圾還是無法清理。

綜合媒體報導，這些廢棄物來自浙江一家垃圾清運公司，把嘉興的生活垃圾倒到江蘇太倉水域，從今年6月下旬起，就陸續被發現多次偷倒垃圾的情況，每次水面清除垃圾都高達萬噸以上，這些垃圾五顏六色，氣味難聞，嚴重創傷沿江城市。

最近這一次大規模偷倒垃圾入長江，4罪嫌已在本月17日遭逮捕，除了繼續打撈垃圾之外，相關環保單位也組織專案小組對水質進行檢測，證實水質遭到污染，為了安全起見，太倉地區供水都啟用備用水源。

廣告
  • 中國長江太倉段垃圾長達數十公里。（圖擷取自中新網）

    中國長江太倉段垃圾長達數十公里。（圖擷取自中新網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾 長江
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：中國長江漂垃圾 長長數十公里


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.