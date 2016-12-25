100年前寫給耶誕老人的信 竟讓無名墓碑找到主人

美國紐約男子麥塔藍諾（Peter Mattaliano）在壁爐，發現一封1907年寫給耶誕老人的信，從此開始了尋人旅程。（圖擷自《CBS》）

2016-12-25 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約男子麥塔藍諾（Peter Mattaliano）17年前在整修家中的壁爐時，意外發現一封陳舊的信紙，好奇打開來一看，竟然是1907年住在這裡的10歲女孩寫給耶誕老人的信，從此他就開始尋人的旅程，最後竟讓一座無名墓碑得以刻上名字，被譽為是耶誕精神的最神奇展現。

據《CBS》報導，麥塔藍諾指出，在百年前寫信的女孩名為瑪麗（Mary），她在信裡並沒有為自己要求任何耶誕禮物，只寫著「我的小弟弟想要一輛推車」，並希望耶誕老人不要忘記那些貧窮的民眾。

麥塔藍諾相當好奇女孩後來的身世，於是展開漫長的尋人過程，直到有媒體加入後，才發現瑪麗嫁給了喬治（George McGahan）並冠上了夫姓，夫妻兩人已在墓園長眠。瑪莉本人是在1979年她82歲時與世長辭。

不過，麥塔藍諾到了墓地後，卻發現只有喬治的墓碑上有刻字，旁邊的一塊墓碑則完全沒有名字，他深信那就是屬於瑪麗的墓碑，但因為麥塔藍諾並非親屬，所以他不能為這個無名墓添上任何資料。

還好在媒體的幫助下，遠在愛爾蘭都柏林的丹普西（Brian Dempsey）從報紙上看到了消息，認出瑪麗本來的的姓氏和他母親的娘家姓完全一樣，進而發現自己是瑪麗的遠房表弟，因此出手協助讓墓碑刻上瑪麗婚後的全名Mary McGahan。

女孩100年前寫給耶誕老人的童稚信件，在100年後竟然讓自己的墓碑得以刻上自己的名字，被人們盛讚是耶誕精神的最佳代表。