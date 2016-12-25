川普當選美國總統，中企市值大縮水，阿里巴巴股價月來慘跌 7％，喪失中企最大市值寶座。圖為阿里巴巴創辦人馬雲。（資料照，路透）

2016-12-25 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普高調的美國主義，對中國造成實質影響，依「中國企業市值100強」排行榜12月分排名顯示，中概股市值呈現全線下跌的慘況，阿里巴巴跌幅超過7%，市值減少180.3億美元，跌落榜首變成第二名，而最慘的是萬科集團，股價斷崖式下跌，市值由上期444.0億美元跌至322.5億美元，跌幅達27.4%。

這份由中國《礪石商業評論》推出的礪石「中國企業市值100強」排行榜，是中國唯一一份以市值排行企業榜，12月分排行榜在昨晚間公布，中企市值第一是工商銀行，市值達2267.9億美元，其次是阿里巴巴2209.9億美元，騰訊控股以2193.5億美元排名第三。

綜合媒體報導，在進榜的11家房地產公司當中，香港的長和實業及新鴻基實業佔居一、二名，第三名的萬科集團卻是市值大跳水，市值由上期444.0億美元跌至322.5億美元，跌幅達27.4%。