吸引科技大廠回美國 傳川普「一次性減稅10％」

2016-12-25 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普為了吸引科技大廠回國，近日傳與執政團隊討論，將祭出一次性減稅10%的政策。對此，財經名嘴謝金河昨天在臉書發文，盛讚川普的魄力，「減稅大計力道十足」。

謝金河昨天的PO文寫，「為了號召流竄在外避稅的2.5兆美元大錢回流美國，川普祭出一次性扣稅10%，希望避稅的科技大廠能把避稅的錢匯回美國。為了展現誠意，川普在12月14日召集美國科技巨擘跟他一起會面坐談。…這群矽谷科技大亨，選前都站在希拉蕊這邊，有些還跳出來痛駡川普，但是，川普能屈能伸，他不太理演藝界罵他的那些大咖，但對科技業巨擘卻很買帳。」

謝金河指出，「這次接受川普徵召的科技巨擘股票市值加起來2.9兆美元。川普開宗名義說：『我想謝謝你們，你們都很獨特，我想補充一點，我在這裡是想要幫助你們做得更好！…任何我可以幫助你們做的事，我都會努力繼續下去！』」川普在科技巨擘前的告白，贏得所有與會者肯定…為了爭取2.5兆美元避稅的錢回流美國，腰桿十分柔軟，他的減稅大計力道十足。