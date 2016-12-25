對手寧棄賽、罰款不踢 超狂足球隊野蠻行徑曝光...

2016-12-25 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕最近在葡萄牙第四級足球賽事當中，有支球隊卡內萊斯2010（Canelas 2010），在本季17場比賽中，贏了16場，其中有12支隊伍棄權，他們寧可繳交750歐元（約新台幣2萬5000元）罰款，也不願對決，因為實在是太恐怖了。

綜合媒體報導，卡內萊斯2010這支球隊，由葡波爾圖激進成員組成，以擅長在比賽場上使用各式各樣的粗野動作，向對手「打招呼」出名，包括用腳踢、威脅與肘擊，將對方的人身安全置於一邊，這一點也獲得隊長本人證實，嚇得對手寧可棄賽繳納罰款，也不願與他們對決。

然而，令人意外的是，這支球隊雖然動作粗野，卻沒受到裁判警告，對此，某俱樂部老闆Grijo表示，「不只我們，連裁判都受到極大的壓力」，大家嚇到不敢把球場上發生的事寫進報告，因此卡內萊斯2010沒被處分。

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