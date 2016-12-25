不喜歡中國的日本人 連續5年調查逾80％

對中國「不抱親近感」的日本人，自2012年開始連續5年超過80%。（資料照，美聯社）

2016-12-25 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本外交輿論調查報告公布，以日本人對其他國家的「親近感」做調查。結果顯示，對中國「不抱親近感」的日本人，自2012年開始連續5年超過80%，比起對韓國的59.1%和俄羅斯的31.2%，都還要高許多。

根據日本《共同社》報導，日本內閣府24日公佈的外交輿論調查結果顯示，回答對中國「不抱親近感」的受訪者比例，雖然較上次調查下降2.7個百分點，仍然達到80.5%。由此反映出，雖然中國訪日的遊客劇增，但似乎並沒有改善日本人對中國的感情。

調查報告顯示，日本人對俄羅斯「不抱親近感」佔31.2%，「較無親近感」佔45.8%。對南韓調查方面，在年齡有所不同，「不抱親近感」在70歲以上為64.2%，於18到29歲人中降至45.3%。

在美國和印度方面，日本人對美國「抱有親近感」達84.1%，連續六年超過80%。而印度「抱有親近感」的為42.2%，「不抱親近感」的為48.7%。

本次調查在10月27日至11月6日實施，以日本全國年滿18歲的3000人為對象，回答率為60.1%，而之前的調查均以年滿20歲的人為對象。