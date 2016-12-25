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當人們只關心禮物盛宴... 方濟各嘆耶誕已被物欲挾持

教宗方濟各在平安夜主持耶誕彌撒。（法新社）

2016-12-25  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天是耶誕節，教宗方濟各（Pope Francis）在平安夜主持耶誕彌撒。他對世人對於禮物、宴會過於沉迷，和飽受戰亂的難民形成對比，呼籲教徒要從耶誕商業化解放出來。

綜合媒體報導，方濟各主持平安夜布道時表示，請基督徒在慶祝耶穌誕生時，也要關心那些受到戰亂、飢餓和貧窮的人。教宗也點出富裕人士的浪費，耶誕的訊息應是謙遜、簡樸和神秘。

方濟各說，現在耶誕節已被物質主義挾持，必須要解放開來。他說，耶穌誕生受到某些人排斥，也被許多人視為無關緊要。耶誕節被當一場盛宴，神被視為配角，商業的光芒將神掩蓋，當我們只關心禮物，而冷漠對待那些遭邊緣化的人們，今日也會存在相同的漠不關心。教宗呼籲，全世界應該要保護無辜人士，特別要求歐洲國家接納飽受戰亂的難民。

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