德國驚現1.8噸未爆彈 5萬4000人緊急撤離

德國南部城市奧格斯堡（Augsburg）發現二戰遺留的1.8噸炸彈，5萬4000人緊急撤離。（圖擷自《Deutsche Welle》新聞網）

2016-12-25 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕德國南部城市奧格斯堡（Augsburg）市中心驚現二戰遺留的1.8噸英國炸彈，當局在耶誕節疏散周遭5萬4000位居民，整個撤離行動從當地時間今日早上8時開始，有可能持續到夜間，這是德國戰後因應未爆彈而進行的最大型疏散計畫。

據《BBC》報導，這顆未爆彈是在建築施工期間被發現，當局評估後決定於耶誕節實施撤離，炸彈所在地半徑1.5公里的3萬2000戶家庭都受到影響，學校、體育館和展覽中心將收容疏散民眾。

奧格斯堡在二戰期間遭受大量轟炸，至於德國上一次有那麼大規模的疏散行動，是在2011年的科布倫茲（ Koblenz），也是因為未爆彈撤離4萬5000人