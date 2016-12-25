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防空飛彈運到海南島 美媒：中國將部署在南海

近日來有美國情報官員透露，中國已運送兩套新的地對空飛彈系統到海南島，預計飛彈不久將會轉運到南海群島的島礁。（圖為永興島）（法新社）

2016-12-25  08:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來在南海積極擴張軍武，造成東南亞局勢相當緊張，有外媒報導指出，近日來有美國情報官員透露，中國已運送兩套新的地對空飛彈系統到海南島，預計飛彈不久將會轉運到南海群島的島礁。

據《Fox News》報導，有2名美國官員指出，近來美國情報衛星偵測到，中國已運送2套防空飛彈系統至海南島，分別是射程約10哩（約16公里）的近距離CSA防空飛彈（CSA-6b）系統，與射程達125哩（約2百公里）的紅旗9號飛彈（HQ-9）系統。

報導也提到，飛彈只會在海南島短暫停留，預計不久將被轉運到南沙群島的人造島礁和西沙的永興島。其實早在今年2月，永興島上就已有地對空飛彈部署，10月的永興島衛星空照更可看到，島上機場跑道旁已出現多個紅旗9號飛彈陣地

中國已運送2套防空飛彈系統至海南島，分別是CSA防空飛彈系統與紅旗9號飛彈（HQ-9）系統。（圖為紅旗9號飛彈）（圖截自中國網路）

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