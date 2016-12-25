荷蘭古老洞穴耶誕市集 吸引觀光客朝聖
2016-12-25 04:44
〔中央社〕耶誕節是歐美最重要的節慶，其中最特別的該是荷蘭南部馬斯垂克附近的瓦肯柏市集，因為這個耶誕市集可是在古老洞穴裡，每年總能吸引無數觀光客前往朝聖。
靠近馬斯垂克市（Maastricht）的瓦肯柏（Valkenburg）是個寧靜小鎮，這裡以市區內保存完善的古老洞穴聞名。但這些平常也對外開放參觀的洞穴，到了耶誕節，就成了大朋友、小朋友最愛的洞穴耶誕市集。
荷蘭傳統故事說，耶誕老公公就是出生在瓦肯柏，加上古老、神秘的洞穴加持，這裡成為歐洲最大也是歷史最悠久的洞穴耶誕市集，美國有線電視新聞網（CNN）還曾將這裡列為全球10大耶誕市集。
和一般耶誕市集四通八達、免費入場不同，瓦肯柏的兩個洞穴耶誕市集只有單一出口，也得買門票，但這絲毫不減民眾前往參觀的熱情，每年都能吸引十多萬人到這個小鎮，感受耶誕氣氛。
在蜿蜒曲折的石灰岩洞穴裡，不能少的耶誕老公公、麋鹿、雪人，到處都妝點著大大小小、美輪美奐的耶誕燈飾，搭配洞穴裡原先就存在的壁畫、雕刻，加上一個又一個的攤位，販售耶誕飾品、手工陶瓷、彩繪，加上耳邊的耶誕音樂，以及大批湧入的人潮，很難想像這是平常昏暗、寧靜的古老洞穴。
在時常陰雨綿綿的西歐冬季，洞穴耶誕市集的好處是不用擔心外頭的毛毛細雨，也不用因為寒冬被迫包得緊緊的。儘管室外寒風刺骨，不過洞穴裡全年不變的攝氏12度上下均溫，加上阻擋了外頭的寒風，讓人可以暖暖地逛市集。
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